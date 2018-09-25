В Саудовской Аравии появилась первая скоростная железная дорога

ДОХА, 25 сен — РИА Новости. Первая скоростная железная дорога, соединившая священные города Саудовской Аравии Мекку и Медину, начала действовать во вторник после ее открытия в присутствии короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Трансляцию церемонии открытия железной дороги вел саудовский телеканал "Аль-Ихбария". Саудовский монарх из-за открытия такой важной для страны магистрали пропустил традиционное омовение мусульманской святыни Каабы в Мекке.

Как отметил телеканал, за год железная дорога сможет перевозить до 60 миллионов пассажиров на поездах, развивающих скорость до 300 километров в час. Ее протяженность составляет 450 километров с пятью остановками: в Мекке, Джидде, международном аэропорту короля Абдель Азиза в Джидде, Рабихе и Медине. По маршруту будет запущено 35 комфортабельных поездов, рассчитанных на 417 мест. Осуществлением проекта, включающего строительство железной дороги и поставку поездов, занимался консорциум компаний из Испании и Саудовской Аравии.

По сообщению саудовских СМИ, открытие скоростной железнодорожной магистрали между Меккой и Мединой нацелено облегчить перемещение паломников, приезжающих в королевство для совершения хаджа и умры — малого хаджа, и увеличить их число.