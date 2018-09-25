Послы стран G7 приветствуют назначение нового состава ЦИК Украины

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют обновление украинским парламентом состава Центральной избирательной комиссии.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжали выполнять свои обязанности. Согласно принятому на минувшей неделе закону, теперь в состав ЦИК Украины входят 17 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Также Рада 20 сентября назначила 14 новых членов комиссии. Одна должность осталась вакантной, так как фракция "Оппозиционный блок" до сих пор не подала свою кандидатуру.

"Послы Большой семерки приветствуют обновление Центральной избирательной комиссии. Впереди важная работа по организации честных и прозрачных президентских и парламентских выборов в 2019 году, а также проведение выборов в объединенных общинах в 2018 году", — говорится в заявлении послов, опубликованном на странице посольства Японии в Facebook во вторник.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года.