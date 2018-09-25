Послы стран G7 приветствуют назначение нового состава ЦИК Украины

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют обновление украинским парламентом состава Центральной избирательной комиссии.
"Послы Большой семерки приветствуют обновление Центральной избирательной комиссии. Впереди важная работа по организации честных и прозрачных президентских и парламентских выборов в 2019 году, а также проведение выборов в объединенных общинах в 2018 году", — говорится в заявлении послов, опубликованном на странице посольства Японии в Facebook во вторник.
Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские — осенью того же года.