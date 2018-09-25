Госбюджет Польши на 2019 год спланирован с дефицитом 7,8 млрд долларов

Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве

Мужчина держит польский флаг во время празднования Дня независимости в Варшаве

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство Польши спланировало государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 28,5 миллиарда злотых (около 7,8 миллиарда долларов по текущему курсу), сообщила министр финансов страны Тереза Червинская журналистам в среду в Варшаве.

Совет министров на заседании в среду закончил работу над законом о бюджете. Теперь документом займется парламент.

"Доходы бюджета запланированы на уровне 387,6 миллиарда злотых (около 106,2 миллиарда долларов), расходы — 416,1 миллиарда (около 114 миллиардов долларов)", — рассказала Червинская.

Она уточнила, что дефицит бюджета запланирован на уровне 28,5 миллиарда злотых (около 7,8 миллиарда долларов).

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что дефицит бюджета в Польше снижается в течении нескольких лет. "Мы вписываемся в рамки Евросоюза, что касается дефицита бюджета и государственного долга", — сказал он.

Премьер отметил, что в бюджете, в частности, увеличено финансирование социальной сферы, больше средств запланировано на финансирование бюджетников – от учителей до полицейских.