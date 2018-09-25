СМИ узнали о затратах на безопасность на свадьбе главы МИД Австрии

ВЕНА, 25 сен – РИА Новости. Обеспечение безопасности на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, гостем на которой был российский президент Владимир Путин, обошлось почти в 223 тысячи евро (примерно 17,2 миллиона рублей), сообщает во вторник местное издание Der Standard.

Свадебное торжество состоялось 18 августа. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин пробыл на торжестве лишь час. За это время российский лидер успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, произнести тост на немецком, станцевать с министром, вручить подарки молодоженам — картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар, оставить свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха.

По подсчетам австрийского МВД, затраты на обеспечение безопасности составили 222 тысячи 750 евро, из них 198 тысяч евро – затраты на содержание личного состава и 24 тысячи 750 евро – материальные затраты.

Со стороны управления полиции федеральной земли Штирия безопасность на торжестве главы австрийского МИД обеспечивали 120 полицейских, а также спецотдел "Кобра". Помимо обычных патрульных автомобилей для безопасности гостей были задействованы мотоциклы и вертолет министерства внутренних дел. По данным издания, они сопровождали кортеж российского президента по дороге из аэропорта в Гамлитц, где праздновали свадьбу, и обратно.