В МИД прокомментировали последние антироссийские заявления властей Украины

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Последние заявления главы МИД Украины Павла Климкина по Азовскому морю и другие недружественные действия официального Киева являются попыткой заработать очки в предвыборной гонке, при этом нынешние украинские власти игнорируют долгосрочные стратегические интересы страны, заявили во вторник в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на "мифические угрозы", которые "мерещатся" министру иностранных дел Украины Павлу Климкину со стороны Москвы.

"На этот раз он (Климкин) всерьез озадачился проблемой "российского господства" в акваториях Азовского моря и Керченского пролива и якобы нарушаемых там правах Украины. Обвинил российскую сторону в блокировании украинских портов и ограничении свободы мореплавания. Хотя на днях все мы стали свидетелями того, как при помощи российских лоцманов корабли ВМС Украины беспрепятственно прошли под Крымским мостом из Одессы в Бердянск. Очевидно, что в своем безудержном порыве заработать "очки" у украинского электората в контексте приближающейся президентской кампании киевское руководство делает ставку на сиюминутный популистский эффект, игнорируя долгосрочные стратегические интересы собственной страны", — говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Исторически и географически Россия и Украина друг от друга никуда не денутся. Нам все равно суждено жить вместе, выстраивая для этого нормальные, добрососедские отношения. Заявления украинских политиков этого простого факта изменить не смогут. Но исторический выбор будут делать не они, а народ Украины, в мудрости которого – как показывает вековой опыт нашего совместного сосуществования – у нас никогда не было сомнений", — отметили в российском МИД.

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