Власти ЮАР отправили госдепу США разъяснение плана земельной реформы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти Южноафриканской республики отправили государственному департаменту США разъяснение плана земельной реформы, сообщает местный портал News24.
По мнению Рамафосы, президенту США стоило бы получить достоверную информацию прежде чем атаковать ЮАР в социальных сетях. Чтобы помочь разобраться в деталях законопроекта, ЮАР направила властям США специальное разъяснение.
"Я бы сказал ему: господин Трамп, хочу вас заверить, эта проблема будет решена типичным южноафриканским способом, потому что нам удавалось решать наши проблемы в прошлом", — заявил президент ЮАР.
Рамафоса добавил, что реформа не приведет к захвату земли и будет осуществлена в рамках закона. Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу также планирует обсудить этот вопрос с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу.
Ранее правительство ЮАР уже заявляло, что не принимает заявление президента США по данному вопросу.
Белое меньшинство в ЮАР владеет большей частью земли в стране. Земельная реформа предполагает изменение конституции таким образом, чтобы экспроприация земли могла проходить без денежной компенсации.