Власти ЮАР отправили госдепу США разъяснение плана земельной реформы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти Южноафриканской республики отправили государственному департаменту США разъяснение плана земельной реформы, сообщает местный портал News24.

В конце августа президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что попросил госсекретаря США Майка Помпео "внимательно изучить захват земли и ферм в Южной Африке, экспроприацию и широкомасштабное убийство фермеров". Он процитировал программу Fox News, в которой говорилось, что правительство ЮАР отбирает землю у белых фермеров.

По мнению Рамафосы, президенту США стоило бы получить достоверную информацию прежде чем атаковать ЮАР в социальных сетях. Чтобы помочь разобраться в деталях законопроекта, ЮАР направила властям США специальное разъяснение.

"Я бы сказал ему: господин Трамп, хочу вас заверить, эта проблема будет решена типичным южноафриканским способом, потому что нам удавалось решать наши проблемы в прошлом", — заявил президент ЮАР.

Рамафоса добавил, что реформа не приведет к захвату земли и будет осуществлена в рамках закона. Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу также планирует обсудить этот вопрос с госсекретарем США Майком Помпео в пятницу.

Ранее правительство ЮАР уже заявляло, что не принимает заявление президента США по данному вопросу.

Белое меньшинство в ЮАР владеет большей частью земли в стране. Земельная реформа предполагает изменение конституции таким образом, чтобы экспроприация земли могла проходить без денежной компенсации.