Перспективы применения ЕС мер к Венгрии пока не ясны, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Перспективы применения к Венгрии мер после резолюции Европарламента на данном этапе не ясны, с процедурной точки зрения существует "достаточно предохранительных клапанов", считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

В сентябре Европарламент одобрил резолюцию с призывом к Совету ЕС применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения страной "европейских норм и принципов верховенства права". Речь идет о потенциальном запуске процедуры, которая может привести к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС. Европарламент дал оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав.

"Думаю, что в общем плане это результат того институционального развития Евросоюза, которое мы наблюдали последние десять лет со времен Лиссабонского договора, в соответствии с которым Европарламент был наделен более широкими полномочиями", — сказал Чижов РИА Новости.

"Евродепутаты, окрыленные новыми полномочиями и не отягощенные особой ответственностью за те решения, которые они принимают, развернули эту кампанию", — добавил он.

"Что в результате может получиться на практике? Виктор Орбан, конечно, дал принципиальную оценку всему этому. Как мы неоднократно говорили, резкость формулировок резолюций Европарламента компенсируется тем, что они не имеют обязующего характера", — отметил Чижов.

По его словам, в процедурном плане есть, в принципе, "достаточно предохранительных клапанов", в частности, для объявления ситуации в стране как представляющей "серьезную угрозу" требуется консенсус.

"Но, учитывая, что схожие претензии предъявлялись и продолжают предъявляться Польше, достаточно нетрудно предположить, что поляки с венграми уж как-нибудь сделают так, чтобы взаимно ветировать наиболее одиозные решения. Посмотрим", — сказал он.

Полный текст будет опубликован на сайте ria.ru в 14:00 мск.