Роспотребнадзор поможет Мадагаскару в борьбе с чумой

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор надеется начать реализацию программы по борьбе с чумой на Мадагаскаре в начале 2019 года, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мадагаскар с его природной чумой… у нас есть программа. Надеюсь, что с начала следующего года стартуем", — сказала Попова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.