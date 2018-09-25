Эксперт назвал последствия непродления Украиной договора о дружбе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Простые граждане пострадают в первую очередь от непродления договора о дружбе между Россией и Украиной, поскольку это затронет сотрудничество стран в экономической, социальной и образовательной сферах; политические же контакты сведутся к минимуму, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Во вторник в МИД РФ сообщили, что Москва получила от Киева ноту о непродлении договора о дружбе между странами.

"Если договор есть — есть и юридическая основа для отношений, то есть, все можно решать на основе действующих норм. А сейчас любые вопросы будут решаться на основе норм каждого государства. Конечно, это создаст определенные трудности для простых граждан", — заявил РИА Новости во вторник Капустин.

По его словам, к договору о дружбе примыкает ряд других соглашений — о транспорте, внешнеэкономических связях, науке, образовании, социальной сфере – которые также пострадают.

"Там около ста других соглашений, которые регулируют отношения стран в разных сферах. Если они прекратят свое действие, это, прежде всего, скажется на простых людях", — считает собеседник агентства.

Что касается политических отношений, теперь они будут осуществляться спорадически, считает юрист. "Там были определенные нормы, которые предусматривали обмен информацией, консультации, взаимодействие. Теперь всего этого не будет. Видимо, украинцы хотят начинать все в России с чистого листа", — резюмировал Капустин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.