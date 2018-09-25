Каир нацелен на развитие связей с Москвой, заявил посол Египта в России

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Египет нацелен развивать экономические и гуманитарные контакты с Россией, заявил посол Египта в России Ихаб Наср.

"Что касается Египта, отношения двух стран динамичные, разносторонние и растут день ото дня. Мы рады возможности исследовать и в дальнейшем расширять их, включая отношения с регионом Серверного Кавказа", — сказал он журналистам в Минкавказе.

"Мы также нацелены на развитие экономических и гуманитарных контактов", — добавил дипломат.