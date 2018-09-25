Год выборов в Европарламент может преподнести сюрпризы, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Следующий год, когда запланированы выборы в Европарламент, может преподнести сюрпризы, разные комбинации политических сил возможны на фоне падения популярности партий "мейнстрима", считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Ясно одно, что следующий Европарламент будет намного более разношерстным, чем нынешний. Кстати, и нынешний – более разношерстный, чем предыдущий. В предыдущем была тишь да гладь", — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, главный водораздел — между "мейнстримом" и теми силами, которые еще недавно считались маргинальными, а теперь претендуют на многое.

"И не исключено, что на фоне падения популярности партий "мейнстрима" – правоцентристской Народной партии и особенно социал-демократов, тут могут быть самые разные комбинации. Это, собственно, мы наблюдаем и на национальном уровне в целом ряде стран", — отметил Чижов.

"Итак, следующий год будет, рискну предположить, полным сюрпризов", — сказал он.

Полный текст будет опубликован на сайте ria.ru в 14:00 мск