Некоторые силы в США вызывают враждебность к Пекину, заявили в Китае

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Негативные факторы американской политики в отношении Пекина в последнее время стали проявляться все активнее, некоторые силы намеренно искусственно вызывают враждебность к Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
Он подчеркнул, что "такой подход безответственен и не соответствует действительности, и, если эта ситуация будет развиваться, то она приведет к тому, что результаты сорокалетних отношений США и КНР в одночасье сойдут на нет".
"Очевидно, что это невыгодно Китаю, но также неблагоприятно для всего мира", — добавил Ван И.
Он подчеркнул, что "Китай всегда выступал за урегулирование всех проблем в отношениях двух стран путем честного и равноправного диалога".