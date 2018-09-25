Некоторые силы в США вызывают враждебность к Пекину, заявили в Китае

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Негативные факторы американской политики в отношении Пекина в последнее время стали проявляться все активнее, некоторые силы намеренно искусственно вызывают враждебность к Китаю, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В последнее время негативные факторы американской политики в отношении Китая стали отчетливо проявляться. Некоторые силы в области безопасности и торгово-экономической сфере постоянно безосновательно критикуют Китай, искусственно вызывают враждебность и отравляют атмосферу двусторонних отношений", — заявил Ван И на встрече с представителями Национального комитета по американо-китайским отношениям и Американо-китайского делового совета на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что "такой подход безответственен и не соответствует действительности, и, если эта ситуация будет развиваться, то она приведет к тому, что результаты сорокалетних отношений США и КНР в одночасье сойдут на нет".

"Очевидно, что это невыгодно Китаю, но также неблагоприятно для всего мира", — добавил Ван И.

Он подчеркнул, что "Китай всегда выступал за урегулирование всех проблем в отношениях двух стран путем честного и равноправного диалога".