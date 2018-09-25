Нельзя допустить отказ Ирана от сохранения ядерной сделки, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва считает необходимым не допустить отказ Ирана от сохранения ядерной сделки, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
По его словам, если удастся сохранить эту сделку, сохранить положения, когда Ирану эта сделка будет экономически, политически и технологически выгодна, это будет величайшим достижением современности, потому что это будет сделано без США и вопреки действиям США.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.