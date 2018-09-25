Нельзя допустить отказ Ирана от сохранения ядерной сделки, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва считает необходимым не допустить отказ Ирана от сохранения ядерной сделки, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Там (в Иране — ред.) есть политические силы, которые предлагают вообще все разорвать и пойти по пути свободного развития своей атомной отрасли, не исключая возможность и военно-ядерных технологий. Это будет очень большая проблема. Вот этого ни в коем случае нельзя допустить, потому что это по сути то, чего добиваются американцы — чтобы не они были страной-изгоем, которая нарушила свои международные обязательства и пошла против международного права, а чтобы это сделал Иран", — заявил Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, если удастся сохранить эту сделку, сохранить положения, когда Ирану эта сделка будет экономически, политически и технологически выгодна, это будет величайшим достижением современности, потому что это будет сделано без США и вопреки действиям США.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.