Россия выступит против финансирования новых функций ОЗХО, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва будет пытаться не допустить выделение финансирования под новые атрибутивные функции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
В конце июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, против — 24.
Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.