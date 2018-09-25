Россия выступит против финансирования новых функций ОЗХО, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва будет пытаться не допустить выделение финансирования под новые атрибутивные функции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"То решение, которое им удалось протащить в июне, пока ничего не предусматривает. Направление выбрано неправильно. С этим мы будем бороться на совещании государств в ноябре и на ноябрьской обзорной конференции. Сейчас, в октябре, мы будем стараться, чтобы финансирование никоим образом под те нелегитимные решения не выделялось", — заявил он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В конце июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, против — 24.

Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.