Литовский депутат предложил взять под контроль работу "Росатома"

ВИЛЬНЮС, 25 сен – РИА Новости. Депутат-консерватор Лауринас Касчюнас внес в парламент Литвы законопроект, препятствующий деятельности "Росатома" в стране. Он требует, чтобы все подрядчики на стратегических объектах проходили через проверки служб нацбезопасности. В зоне риска оказалась компания NUKEM, управляемая российским концерном, сообщает Sputnik Литва.

"Необходимы дополнительные меры против иностранных компаний, чья деятельность не отвечает интересам национальной безопасности, предотвратить их участие в энергетических проектах. …Интересы "Росатома" противоречат стратегическим интересам Литвы, указанным в Национальной энергетической стратегии", — заявил парламентарий.

По мнению Касчюнаса,"Росатом" планирует взять под контроль литовскую энергетическую систему и изменить геополитический курс страны, чем ставит под угрозу ее национальную безопасность.

Политик напомнил, что процедура проверки на лояльность уже действует в Литве в отношении крупных инвесторов — их также проверяют на благонадежность, а стратегические предприятия, даже частные, обязаны согласовывать свои сделки.

Литовские власти крайне недовольны тем, что "Росатом" участвует в строительстве БелАЭС в Островце, а также Балтийской АЭС, которая позволит полностью обеспечить Калининградскую область дешевой энергией и экспортировать ее по конкурентным ценам.

Однако, по мнению местных экспертов, шумиху вокруг "Росатома" литовские политики используют, чтобы скрыть крупные коррупционные скандалы с участием руководителей страны, которыми был омрачен вывод из эксплуатации Игналинской АЭС.

За последние годы на ИАЭС сменились несколько директоров, один из них проходит по делу о незаконной продаже имущества станции. На закрытие станции требуется около трех миллиардов евро. Большую часть расходов взял на себя Евросоюз.

Немецкая компания Nukem Technologies, принадлежащая структурам "Росатома", занимается созданием высокотехнологичного комплекса промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ПХОЯТ) и комплекса по извлечению, обращению и хранению твердых радиоактивных отходов на Игналинской АЭС.

Игналинская АЭС с реакторами схожего типа с Чернобыльской АЭС была закрыта в 2009 году. Работы по демонтажу станции завершатся к 2038 году.

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