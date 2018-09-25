Пушков считает, что Киев отдаляет от себя Донбасс

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Киев отделяет от себя Донбасс, так как решение не продлевать договор о дружбе с Россией принималось без участия ДНР и ЛНР.

"Украина уведомила Россию о прекращении с 1.04. 2019 действия Договора о дружбе. При этом ДНР/ЛНР остаются дружественными нам; решение о разрыве принималось без их участия, а потому на них не распространяется. Киев продолжает делить Украину на две части и отдалять от себя Донбасс", — написал Пушков в Twitter.

Украина уведомила Россию о прекращении с 1.04. 2019 действия Договора о дружбе. При этом ДНР/ЛНР остаются дружественными нам;решение о разрыве принималось без их участия, а потому на них не распространяется. Киев продолжает делить Украину на две части и отдалять от себя Донбасс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 сентября 2018 г.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.