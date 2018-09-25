Стоянка у аэропорта в Берлине частично перекрыта из-за спецоперации

БЕРЛИН, 25 сен — РИА Новости. Часть стоянки перед зданием аэропорта Шенефельд в Берлине перекрыта из-за полицейской операции после задержания подозрительного мужчины, идет поиск опасных веществ, заявили РИА Новости в полиции федеральной земли Бранденбург.

"До сих пор личность задержанного не установлена, мы продолжаем работать над этим. Парковка П6 пока закрыта для автомобилей, полиция проводит операцию по обнаружению опасных веществ. Ранее задержанный был одет в жилет, из которого торчали кабели и провода. Не исключено, что опасные субстанции находятся также в жилете. В операции заняты также силы федеральной полиции", — заявил официальный представитель ведомства.

Он подтвердил, что при задержанном был обнаружен также багаж, в частности, речь идет о чемоданах. У полиции пока нет информации, был ли у задержанного билет на самолет.

Ранее на официальной странице полиции Бранденбурга в соцсети Twitter было опубликовано сообщение о задержании неизвестного мужчины подозрительного вида на стоянке П6, он якобы угрожал охранникам и был одет в жилет, из которого торчали провода и кабели. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.