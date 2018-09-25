Россия готова обсуждать с США любые вопросы по ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская сторона готова к обсуждению с американскими партнерами любых вопросов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня " директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"В России положение абсолютно открытое, траспарентное, понятное", — сказал он.

Ермаков добавил, что в России "готовы к обсуждению любых вопросов, касающихся договора, с нашими американскими партнерами в любом формате".

Отвечая на вопрос о том, заинтересованы ли США в сохранении режима взаимного контроля, Ермаков напомнил, что "в США контроль над вооружениями, вся система была выстроена отнюдь не менее серьезно, чем в Советском Союзе".

"У них есть очень влиятельные силы в обществе, которые поддерживают контроль над вооружениями", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп подписал в августе этого года оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который стал самым крупным за всю историю страны и составил около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Россией договоров РСМД, СНВ-3 и Договора по открытому небу.

Правительство Японии 19 декабря 2017 года приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Их планируется развернуть в префектурах Акита на северо-западе страны и в Ямагути на юго-западе. Подразумевается, что радиус их действия сможет покрыть всю территорию страны. Токио рассчитывает, что они войдут в строй до 2023 года. Россия неоднократно выражала озабоченность в связи с этими планами.

Российская сторона считает, что США нарушат договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Азиатско-тихоокеанском регионе, размещая комплексы наземного базирования в Японии. Москва указывает Токио и Вашингтону, что подобными шагами они расширяют географию нарушений США в контексте ДРСМД.