В Израиле за ночь построили картонный город на еврейский праздник суккот

Элементы инсталляции из картона в Ришон Ле-Ционе в Израиле

Элементы инсталляции из картона в Ришон Ле-Ционе в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен – РИА Новости. Утром 25 сентября жители Ришон Ле-Циона в Израиле обнаружили в центре целый город из картона, который построили за ночь местные художники и архитекторы, сообщила РИА Новости директор программ для русскоязычных репатриантов мэрии Оля Премингер.

"В Израиль приехало много творческий людей. Улица – самый быстрый способ помочь им влиться в городскую среду. Это некая территория, где с помощью различных ремесел, рисования, других простых, но очень важных совместных занятий легче найти взаимопонимание", — сказала она.

"Идея возведения картонного города как нельзя кстати пришлась на проходящий сейчас праздник суккот", — отметила Премингер.

По ее словам, "этот еврейский праздник предполагает, что люди должны выйти из дома и провести время как община в каких-то временных постройках".

Так, на центральной улице Ротшильда из картона появилась копия первой колонии поселенцев.

"Здесь визуально отражена жизнь первопроходцев на стыке 19-20 веков, восстановлены из картона первые дома переселенцев, чтобы современные горожане почувствовали дуновение истории и свою причастность к ней", — сказала представитель мэрии.

Ришон ле-Цион, названный как "первый в Сионе", был основан 17 семьями энтузиастов, приехавших из царской России в 1882 году. И первые дома возводили выходцы из Российской империи. Здесь была создана первая в новейшей истории Израиля еврейская школа, первый еврейский детский сад, первая среди еврейских поселений синагога.

"Картонные копии – не строгое воспроизведение старого города. Прошлое здесь как метафора. За прошедшие 100 с лишним лет Ришон ле-Цион снова развивается благодаря интенсивному "русскому" влиянию", — считает Примингер.

По статистике, из 260 тысяч жителей города 22% составляют выходцы из бывшего СССР.