МУРМАНСК, 25 сен – РИА Новости. Норвегия испытывает беспокойство по поводу затопленных в Баренцевом и Карском морях советских АПЛ К-159 и К-27 и считает, что Россия с помощью мирового сообщества должна рассмотреть возможность их подъема, сообщил журналистам генеральный менеджер Международной экологической организации "Bellona Foundation" Нильс Бёмер.

Во вторник в Мурманске проходит информационный рабочий семинар "Результаты сотрудничества по повышению ядерной и радиационной безопасности на Северо-Западе России".

"Норвегия испытывает беспокойство по поводу затопленных К-159 и К-27. Считаем, что Россия должна провести оценку воздействия на окружающую среду и посмотреть, есть ли возможность поднять эти объекты. Это российская ответственность, но международное сообщество должно помогать им в этом", — сказал Бёмер.

При этом норвежский эксперт отметил, что в "Bellone" видят большой прогресс в работе по ликвидации накопленного ядерного наследия за последние 25 лет на северо-западе России и считают важным, что Росатом рассказывает о той работе, которая ведется.

Наиболее острой проблемой Бёмер назвал работу в Андреевой губе, где уже начата работа по вывозу ядерных отходов. "Самый сложный этап – извлечение дефектного топлива, это будет наиболее сложный вопрос", — добавил Бёмер.

Пятнадцать лет назад российская атомная подводная лодка (АПЛ) К-159 затонула при буксировке на утилизацию в Баренцевом море, на борту субмарины находились десять членов экипажа, девять из них погибли. АПЛ К-159 относится к проекту 627А "Кит" или November по классификации НАТО.

К-27 — подводная лодка проекта 645 ЖМТ была построена в 1962 году и числилась в боевом составе ВМФ до 1965 года. 24 мая 1968 года произошла радиационная авария на АПЛ К-27, имевшей два реактора на жидкометаллическом теплоносителе. В результате нарушения теплоотвода от активной зоны произошли перегрев и разрушение тепловыделяющих элементов в одном из реакторов субмарины. Все механизмы лодки были выведены из действия и законсервированы. Во время аварии пострадал весь экипаж, девять человек получили смертельные дозы радиоактивного облучения. В сентябре 1982 года затоплена в Карском море у северо-восточного побережья архипелага Новая Земля на входе в залив Степового.

Объект в губе Андреева был создан в начале 1960-х годов с целью технологического обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота. После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году министерство обороны приняло решение о реконструкции всех объектов губы Андреева. В связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершен. Работы в губе Андреева возобновились в конце 90-х годов благодаря финансированию норвежских партнеров. Международная кооперация позволила значительно увеличить темпы работ по нормализации радиационной обстановки на объекте.