Суд в Японии признал перезапуск третьего реактора АЭС "Иката" возможным

ТОКИО, 25 сен — РИА Новости. Высший окружной суд Хиросимы признал недействительным предыдущее решение об остановке третьего реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, сообщила телекомпания NHK.
Оператор станции компания Shikoku Electric Power подала апелляцию, которая и была удовлетворена во вторник решением того же суда. Суд счел неочевидной прямую угрозу извержения вулкана для работы реактора, так как не было предъявлено доказательств, что извержение может случиться во время работы станции.
Реактор может быть перезапущен еще до конца года, однако до этого ожидается решение еще одного суда – в префектуре Оита – по аналогичному иску от местных жителей.