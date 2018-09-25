Суд в Японии признал перезапуск третьего реактора АЭС "Иката" возможным

ТОКИО, 25 сен — РИА Новости. Высший окружной суд Хиросимы признал недействительным предыдущее решение об остановке третьего реактора АЭС "Иката" в префектуре Эхимэ, сообщила телекомпания NHK.

Реактор был остановлен после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году, а затем после прохождения работ для приведения станции в соответствие новым нормам безопасности, был перезапущен летом 2016 года. Осенью прошлого года он был в плановом режиме остановлен на профилактику, однако уже в декабре прошлого года решение высшего окружного суда Хиросимы удовлетворило иск жителей и постановило не перезапускать его до 30 сентября из-за опасности извержения крупного вулкана Асо.

Оператор станции компания Shikoku Electric Power подала апелляцию, которая и была удовлетворена во вторник решением того же суда. Суд счел неочевидной прямую угрозу извержения вулкана для работы реактора, так как не было предъявлено доказательств, что извержение может случиться во время работы станции.

Реактор может быть перезапущен еще до конца года, однако до этого ожидается решение еще одного суда – в префектуре Оита – по аналогичному иску от местных жителей.