Польский суд продлил срок ареста Чернякову, ожидающему экстрадиции

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Польский суд продлил срок ареста экс-президенту НПО "Космос" Андрею Чернякову, ожидающему экстрадиции, сообщили РИА Новости в варшавском окружном суде.

Российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции Чернякова по делу о мошенничестве. Ранее польский суд первой инстанции постановил выдать Чернякова России, а апелляционный суд подтвердил это решение. Теперь окончательное решение должно принять министерство юстиции Польши.

"Срок ареста для Андрея Ч, (в соответствии с польским законодательством фамилия не разглашается) продлен до 24 февраля", — говорится в сообщении суда.

Экс-президент НПО "Космос", которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на 12 миллиардов рублей, до недавнего времени находился на территории Великобритании.

Черняков был задержан в Польше 15 декабря 2017 года, так как находился в международном розыске по линии Интерпола. Затем в польскую прокуратуру поступил запрос российской стороны о временном аресте в связи с началом процедуры экстрадиции. Запрос содержал, в частности, решение российского суда об аресте.