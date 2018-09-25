США лукавят, заявляя, что С-300 нарушают их безопасность, считают в МИД

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США лукавят, когда говорят, что поставки РФ комплексов С-300 нарушают их нацбезопасность, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

"Системы сугубо оборонительные, поэтому США, когда говорят, что оборонительные вооружения подрывают их национальную безопасность, они лукавят", — заявил Ерамков РИА Новости.