КАБУЛ, 25 сен — РИА Новости, Евгений Орел. Москва до сих пор не получила внятного ответа от Кабула по поставкам военных вертолетов семейства Ми, США четко нацелены на замену российской техники на свою, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Афганистане Александр Мантыцкий.

"К сожалению, внятного позитивного ответа нет. Будет ли продолжаться такое сотрудничество с афганской стороны, сказать трудно, поскольку американцы четко нацелены на замену нашей техники на свою, а кто платит, тот и "заказывает музыку", — сказал посол.

Как рассказал дипломат, политика Вашингтона в отношениях с Кабулом по-прежнему направлена на то, чтобы заменить действующие в Афганистане российские вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-25 и Ми-35 на американскую авиатехнику.

"Здесь есть и политический вопрос — это давление Конгресса США. Они уже давно давят на администрацию Соединенных Штатов с тем, чтобы она не закупала вертолётную технику у России", — сообщил Мантыцкий.

Ранее президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заявил, что страна планирует обновить свой парк ВВС. В свою очередь, исполняющий обязанности министра обороны страны Тарик Шах Бахрами заявил, что Афганистан больше не нуждается в вертолетах российского производства, поскольку уже получает эти машины от стран НАТО.