Лукашенко рассчитывает, что Бабич придаст импульс сотрудничеству двух стран

МИНСК, 25 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что новый посол России в Минске Михаил Бабич придаст новый импульс развитию сотрудничества двух стран, необходимые полномочия у дипломата, на взгляд белорусского лидера, есть.

"Очень рассчитываю, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути (развития белорусско-российского сотрудничества — ред.), придать новый импульс взаимодействию во всех сферах. Убежден, что у вас, Михаил Викторович, имеются для этого необходимые возможности и, как мне президент (России — ред.) сказал, широчайшие полномочия", — сказал белорусский президент, принимая во вторник верительные грамоты у Бабича.

В этой связи он напомнил, что "с президентом России провел (на прошлой неделе в Сочи — ред.) обстоятельные переговоры и достигнуты договоренности по всем вопросам, стоящим в повестке дня".

Лукашенко вновь подчеркнул, что Россия для Белоруссии является стратегическим партнером.

"Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и других объединений", — сказал он.

По словам белорусского лидера, у Белоруссии и России "немало очевидных достижений и в сфере равенства прав граждан, в экономической интеграции, в продвижении общих интересов на международной арене".

Бабич сменил посту посла в Белоруссии Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом президент РФ Владимир Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. В начале сентября Бабич вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.