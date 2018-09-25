Лукашенко рассчитывает, что Бабич придаст импульс сотрудничеству двух стран

МИНСК, 25 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что новый посол России в Минске Михаил Бабич придаст новый импульс развитию сотрудничества двух стран, необходимые полномочия у дипломата, на взгляд белорусского лидера, есть.
В этой связи он напомнил, что "с президентом России провел (на прошлой неделе в Сочи — ред.) обстоятельные переговоры и достигнуты договоренности по всем вопросам, стоящим в повестке дня".
Лукашенко вновь подчеркнул, что Россия для Белоруссии является стратегическим партнером.
"Основываясь на исторической общности, мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, бережем близкие и понятные нам ценности, развиваем интеграционные процессы в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза и других объединений", — сказал он.
Бабич сменил посту посла в Белоруссии Александра Сурикова, возглавлявшего российскую дипмиссию в Минске около 12 лет. При этом президент РФ Владимир Путин наделил Бабича статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. В начале сентября Бабич вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею.