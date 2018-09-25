В Южной Корее задержали четвертого члена экипажа судна "Палладий"

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Взят под стражу четвертый член экипажа российского судна "Палладий", задержанного в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее были задержаны судовладелец, капитан и один из матросов "Палладия".

"Моториста задержали вчера. Власти продолжают опрос и допрос членов экипажа. Вот вчера вызвали моториста, его задержали пока. У них до среды праздники корейские, прекратили они все. Второй помощник и второй механик еще на допрос не ходили. Если к ним после допроса вопросов не будет, то улетят домой. Билеты есть", — рассказал Суханов.

По словам Суханова 12 членов экипажа находятся на борту судна.

Судно "Палладий", которое было задержано за долги по зарплате в Пусане, из-за приближения тайфуна вышло в море и должно было вернуться в порт 28 августа. Вместо этого оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов. Судно не останавливалось, несмотря на требования береговой охраны, и лишь после того, как был вызван вертолет и спущен десант, его удалось остановить.