Правозащитники расскажут в ООН о нарушении прав крымских татар на Украине

Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото

Пустые места делегации США на сессии Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Российские правозащитники прибыли в Швейцарию для участия в работе 39-й сессии Совета по правам человека ООН, где намерены выступить с докладами о нарушении прав крымских татар на Украине и тотальной блокаде Крыма, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Заседание пройдет во вторник в Женеве.

"Мы планируем поднять перед международной аудиторией вопросы массового нарушения основных прав и свобод крымчан в условиях тотальной блокады полуострова и продолжающихся незаконных так называемых "крымских санкций" со стороны США, Украины и ЕС, а также проблематику преследований крымских татар украинской стороной на ее территории", — сказал Молохов.

Кроме того, по его словам, в своих выступлениях правозащитники намерены осветить вопросы дискриминации по национальному признаку русскоязычных меньшинств на территории стран Балтии и Украины.

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