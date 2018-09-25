Правозащитники расскажут в ООН о нарушении прав крымских татар на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Российские правозащитники прибыли в Швейцарию для участия в работе 39-й сессии Совета по правам человека ООН, где намерены выступить с докладами о нарушении прав крымских татар на Украине и тотальной блокаде Крыма, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
"Мы планируем поднять перед международной аудиторией вопросы массового нарушения основных прав и свобод крымчан в условиях тотальной блокады полуострова и продолжающихся незаконных так называемых "крымских санкций" со стороны США, Украины и ЕС, а также проблематику преследований крымских татар украинской стороной на ее территории", — сказал Молохов.
Кроме того, по его словам, в своих выступлениях правозащитники намерены осветить вопросы дискриминации по национальному признаку русскоязычных меньшинств на территории стран Балтии и Украины.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>