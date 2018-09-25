Эксперт прокомментировал заявление "пятерки" на встрече по Ирану

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Решение участников "пятерки" о создании механизма расчетов с Ираном в обход санкций США говорит о том, что дипломатия вытесняет санкционный подход из инструментов в международных отношениях, а также об осознании европейцами серьезности последствий позиции Вашингтона по Ирану для мировой экономики, заявил РИА Новости член Европейского общества иранистов, директор Центра африканских исследований РУДН, доктор исторических наук профессор Владимир Юртаев.

Двадцать четвертого сентября на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла министерская встреча государств-участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай). Встреча прошла при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Главы МИД "пятерки" в ходе заседания подтвердили необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Тегераном. Как говорится в совместном заявлении "пятерки", ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"Этим решением открывается новая страничка в истории санкционного давления, который стал центральным инструментом в современных международных отношениях, применяемым США в отношении многих стран. Это означает, что дипломатия в этой ситуации получает второе дыхание. Современный мир не устраивает метод санкционного давления, предложенный Соединенными Штатами. Стороны тем самым подтвердили значимость, ценность дипломатии, а не грубого санкционного подхода", — отметил эксперт.

По его мнению, для американцев главное в связи с давлением на Иран было заставить европейцев выступать в роли локомотива этого давления. "Американцы своей промежуточной целью имели отказ европейцев от ядерного соглашения с Ираном, чтобы именно Европа выглядела перед Ираном в роли недружественной страны. Решение "пятерки" важно для Ирана, так как весь ключевой средний бизнес страны работает с европейскими странами. Этот барьер, судя по всему, американцам взять не удалось", — считает Юртаев.

"Несколько дней назад была встреча ученых-иранистов с руководителем Организации по культуре и исламским связям Ирана господином Абузаром Эбрахими Торкаманом, который заявил, что американцы перешли к политике гнета в отношении Ирана. Иран действительно испытывает серьезнейшие затруднения, столкнулся с огромнейшим давлением и в этой ситуации решение пятерки должно способствовать тому, чтобы это напряжение не канализировалось на регион Ближнего Востока. Ведь Ближний Восток из-за этих санкций все больше и больше становится заложником американо-иранских отношений", — сказал собеседник агентства.

Американцы, как отметил эксперт, не до конца просчитали все последствия санкций для мировой экономики.

"Европейцы первые осознали серьезность этой угрозы. Безусловно, также благодаря твердой позиции РФ", — заключил он.