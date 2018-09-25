БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Постпреды стран ЕС на встрече в среду планируют одобрить проект документа о новом санкционном режиме в связи с применением химоружия, свидетельствует обнародованная во вторник повестка заседания подготовительного комитета Coreper.
В середине Еврокомиссия сообщала, что ЕС в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери планирует изучить меры для поддержания международных норм посредством "возможного санкционного режима", связанного с химоружием.
В конце августа источник в структурах ЕС сообщал РИА Новости, что ЕС продолжает вести проработку на техническом уровне заключений июньского Евросовета о возможном новом режиме ограничительных мер в связи с применением и распространением химоружия. Источник при этом отмечал, что "единогласное решение о введении санкций находится полностью в компетенции Совета".