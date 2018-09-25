Чили передало ноту протеста Венесуэле из-за обвинений в покушении на Мадуро

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото

Сотрудники службы безопасности во время покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Архивное фото

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. МИД Чили передал ноту протеста послу Венесуэлы в стране в связи с обвинениями в причастности сотрудников чилийского дипломатического представительства к попытке покушения на главу Боливарианской Республики Николаса Мадуро, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Министр иностранных дел Роберто Ампуэро подтвердил сегодня, что генеральный секретарь по внешней политике МИД, посол Патрисио Торрес, вручил ноту протеста послу Венесуэлы в Чили Аревалу Мендесу", — говорится в сообщении.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о возможной причастности сотрудников дипломатических представительств Колумбии, Мексики и Чили к неудавшемуся покушению на Мадуро. Мексика и Колумбия также опровергли свою причастность.

"Правительство Чили отрицает ложные обвинения правительства Венесуэлы, которые не заслуживают доверия", — заявил Ампуэро. Он добавил, что власти Венесуэлы "пытаются успешно осуществить маневры, чтобы отвлечь внимание от серьезного гуманитарного кризиса, с которым столкнулась эта страна (Венесуэла — ред)".

Попытка покушения на Николаса Мадуро была предпринята 4 августа. Как сообщал тогда Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.