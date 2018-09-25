Эквадор назначил Ассанжа советником посольства в России, но отменил решение

КИТО, 25 сен — РИА Новости. Существовала договоренность о назначении основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа советником посольства Эквадора в Москве, которая была отменена через несколько дней, сообщила РИА Новости эквадорский оппозиционный депутат Паола Винтимилья.

"Существует министерское соглашение (в МИД Эквадора), по которому Джулиан Ассанж назначается дипломатическим представителем Эквадора в Москве", — заявила Винтимилья.

Соответствующий документ, который попал в распоряжение РИА Новости, датирован 19 декабря 2017 года и подписан занимавшим в то время пост заместителя министра иностранных дел Эквадора Бироном Суаресом. До этого основатель WikiLeaks получил "особое назначение" со стороны правительства Эквадора для работы в посольстве страны в Великобритании.

По словам депутата, властям Эквадора "пришлось ждать сначала согласия Лондона на то, что Ассанж станет частью дипломатической службы Эквадора в городе (Лондоне — ред.), но у них было готово министерское соглашение, по которому он (Ассанж — ред.) должен был отправиться в Москву в качестве представителя Эквадора".

"Но не имея дипломатического иммунитета, чтобы покинуть посольство, он не мог поехать в Москву", — заявила Винтимилья.

После отказал Лондона предоставить дипломатический статус основателю WikiLeaks, Суарес лично аннулировал соглашение о назначении Ассанжа советником посольства в Москве через 10 дней после подписания — 29 декабря.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе. Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.