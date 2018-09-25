ДНР ждет от западных гарантов "Минска-2" реакцию на убийство Захарченко

Здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика ожидает официальную реакцию западных гарантов минских соглашений на убийство главы ДНР Александра Захарченко, заявила полпред республики в контактной группе по Донбассу, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о причастности к теракту СБ Украины и западных спецслужб. В Службе безопасности Украины отвергли обвинения в причастности к убийству. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

"Мы до сих пор не имеем официальной оценки этого действия со стороны западных гарантов минских соглашений. Особенно учитывая, что теракт произошел недалеко от гостиницы, где проживают члены миссии ОБСЕ", — приводит слова Никоноровой Донецкое агентство новостей.

По ее словам, "неоднократные террористические акты украинских властей против народных лидеров Донбасса – это попытка дестабилизации" ситуации регионе.

"Мы поддерживаем инициативу господина Грызлова (полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов – ред.) провести международное расследование данного преступления. Мы ожидаем со стороны международных посредников не только выражения озабоченности и слов поддержки, но и, наконец, реальных мер по оказанию давления на киевские власти в вопросе выполнения мирных соглашений", — добавила Никонорова.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.