В КНДР призвали организации стран АТР дать правовую оценку действиям США

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль призвал правовые и политические организации стран АТР дать правовую оценку действиям США в связи с санкциями.

"Для установления международной справедливости, равноправия нужно бороться экономическими способами с Америкой, которая разрушает право на жизнь и самоопределение независимых государств. Политические и правовые организации стран должны призвать к ответу (США) и дать независимую правовую оценку этому беззаконию", — сказал У Сан Чхоль.

"Заявляю, что санкции США против КНДР нарушают права человека. Антикорейские санкции являются нарушением международных принципов, угрожают и существующему порядку… угрожают моральному и физическому здоровью нации. Нет в мире другой страны, на которую бы такой долгий период налагали бы такие жесткие санкции", — отметил он.

По словам зампреда ЦС КНДР, экономическая и политическая блокада со стороны США – это "покушение на государственную собственность, это явное преступление".

"Невозможно преградить путь нации к победе и к успеху в деле строительства сильного экономического государства. Мы считаем, что любое политическое давление — это покушение на независимость, развитие и жизнь стран…" — сказал У Сан Чхол.