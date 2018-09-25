В КНДР предложили создать новую международно-правовую систему

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль на Международном юридическом форуме во Владивостоке предложил создать новую международно-правовую систему для снятия экономический санкций США.

"Считаю, что необходимо создать международную правовую систему для снятия экономический санкций (США — ред)… Снятие санкций позитивно повлияют на развитие стран АТР и на стабильность и мир на Корейском полуострове", — сказал У Сан Чхоль.

В своем выступлении он также отметил, что американские санкции — инструмент силы и манипуляции.