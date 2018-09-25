Зампред Центрального суда КНДР раскритиковал антикорейские санкции США

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Заместитель председателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль заявил, что антикорейские санкции со стороны США разрушают право народа Северной Кореи на жизнь и уничтожают цивилизацию.

"В настоящее время санкции есть не что иное, как инструмент силы и манипуляции Америки. Они являются препятствием к социально-экономическому развитию… Антикорейские санкции разрушают право нашего народа на жизнь, на развитие, уничтожают цивилизацию и… они достигли уже опасного предела", — сказал зампредседателя Центрального суда КНДР в рамках Десятого международного юридического форума стран АТР во Владивостоке.