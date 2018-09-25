"Пятерка" видит необходимость защищать компании, ведущие бизнес с Ираном

ООН, 25 сен — РИА Новости. Главы МИД "пятерки" в ходе заседания в понедельник подтвердили необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Ираном, заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Могерини зачитала совместное заявление министров иностранных дел "пятерки" (Россия, Китай, Германия, Великобритания, Франция) и Ирана.

Она заявила, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) "подтвердили свои обязательства по полному и эффективному выполнению" сделки. Главы МИД "пятерки" заявили, что "СВПД является ключевым элементом мировой архитектуры режима нераспространения" ядерного оружия.

"Участники признали, что Иран продолжает полностью и эффективно выполнять его ядерные обязательства (в рамках сделки), как это было подтверждено 12 отчетами МАГАТЭ", — сказала Могерини, отметив, что страны "пятерки" продолжат поддерживать модернизацию реактора Арак и перепрофилирование объекта в Фордо.

"Участники подчеркнули необходимость защиты свободы своих экономических операторов, ведущих бизнес с Ираном", — подчеркнула Могерини.