Председатель ВС: КНДР заинтересована в участии в правовых процессах в АТР

ВЛАДИВОСТОК, 25 сен — РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил, что КНДР заинтересована в участии в правовых процессах в АТР.

"Она (КНДР — ред.) сегодня в нашем форуме принимает участие, и активное. Думаю, что зампредседателя ВС КНДР представит свои соображения по поводу расширения сотрудничества стран АТР. Два года назад в Девятом юридическом форуме принимали участие две стороны с Корейского полуострова, в том числе и КНДР. Внимание и желание участвовать в интеграционных процессах АТР этой стороны очевидно, и это будет на пользу развития и установлению стабильности в мире, особенно в этом регионе", — сказал Лебедев журналистам в рамках Десятого международного юридического форума стран АТР во Владивостоке.

Десятый международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона проходит во Владивостоке 25-26 сентября. В форуме принимают участие представители судебных систем девяти государств, в числе которых: Вьетнам, Камбоджа, Китай, КНДР, Лаос, Мьянма, Россия, Таиланд и представители научных кругов из других стран. Северную Корею будет представляет заместитель председателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль.