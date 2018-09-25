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Лишенная титула "Мисс Украина" выразила протест

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (302)
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© Фото : аккаунт Вероники Дидусенко в InstagramВероника ДидусенкоВероника Дидусенко
© Фото : аккаунт Вероники Дидусенко в Instagram

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Победительница конкурса красоты "Мисс Украина — 2018" Вероника Дидусенко, дисквалифицированная из-за нарушения правил конкурса, не согласна с решением организаторов конкурса, сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

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© Фото : Аккаунт shudu.gram в социальной сети Instagram
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Дидусенко уверена, что требования к участницам конкурса красоты — дискриминация прав девушек, состоящих в браке или родивших ребенка. "Мисс Украина" не планирует добровольно отказаться от титула и собирается поехать на конкурс "Мисс мира", который пройдет 8 декабря 2018 года в Китае. При этом телеканал отмечает, что победительница отказалась комментировать публично эту ситуацию.

Сама Дидусенко ранее на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам со словами благодарности за поддержку. "Спасибо за Вашу искреннюю поддержку в такое непростое для меня время! Вы — ФАНТАСТИЧЕСКИЕ", — написала Вероника Дидусенко.

Нарушила правила конкурса

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© Фото : страница Miss Universe Spain в Instagram
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В понедельник исполнительный директор оргкомитета Виктория Киосе сообщила, что победительница "Мисс Украина — 2018" Вероника Дидусенко лишилась титула из-за нарушения правил конкурса.

По ее словам, в этом году организаторы конкурса хотели видеть победительницей харизматичную девушку, которая имеет свой взгляд на ситуацию в стране. Жюри выбрало конкурсантку, подходящую по всем параметрам, которая согласилась со всеми условиями состязания, отметила Киосе.

"И, вы знаете, произошла неожиданная история для нас. Потому что она нарушила правила и предоставила нам недостоверную информацию. В связи с нарушениями правил ее дисквалифицировали. Она предоставила недостоверную информацию о том, что не находится в браке и у нее нет детей", — цитирует Киосе сайт Телевизионной службы новостей телеканала "1+1".

В то же время она назвала Дидусенко "красивой, умной девушкой с очень крутым социальным проектом" и заверила, что в данном случае речь не идет о неуважении и нетолерантном отношении к замужним женщинам, пояснив произошедшее исключительно условиями конкурса.

Споры в Сети

Первая Вице-мисс Россия 2018 Виолетта Тюркина, Мисс Россия 2018 Юлия Полячихина и вторая Вице-мисс Россия 2018 Наталья Строева на церемонии награждения финалисток конкурса Мисс Россия-2018 в концертном зале Барвиха
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Названы имена россиянок — участниц конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"
Пользователи Instagram поделились на два лагеря: одни прямо обвинили девушку в "подлом обмане", другие же нашли оправдания и даже поводы восхищаться украинкой.

"Победа путем обмана, очень благородно", "Позор, вот сыну потом своему и расскажешь, что ты забыла о нем ради конкурса красоты", "Все правильно, и жалеть ее нечего. Правила есть правила", — написал один из пользователей в комментариях в Instagram Дидусенко.

В свою очередь, находятся участники дискуссий, которые рассматривают ситуацию под другим углом.

"Ну и зачем эти споры? Вы поглядите, как мама уделала всех этих губастых "миссочек". Ну и что с того, что она была замужем?", "Полный бред. Вероника, я вами восхищаюсь. Самая красивая девушка в этом году", "Родите ребенка, выиграйте подобный конкурс, а потом критикуйте", — ответили под негативными комментариями в Instagram.

Финал конкурса "Мисс Украина-2018" прошел 20 сентября в Киеве. В нем приняли участие 24 конкурсантки. Имя новой "Мисс Украина" объявят в рамках телеверсии конкурса 30 сентября.

О том, кто поедет от Украины в Китай, станет известно 30 сентября. Возможно, это будет одна из финалисток конкурса. Miss Ukraine Earth-2018 20 сентября текущего года стала 23-летняя Анастасия Кривохижа — она должна будет представить Украину на международном конкурсе Miss Earth на Филиппинах. Титул Miss Ukraine International- 2018 получила Богдана Тарасик — она должна была отправиться на одноименный конкурс в Японию. Девушки стали лучшими из 24 участниц состязания красавиц.

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