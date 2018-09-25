Гутерреш заверил Мун Чжэ Ина в поддержке по вопросу денуклеаризации

ООН, 24 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил полную поддержку процессу и шагам по денуклеаризации корейского полуострова на встрече с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

"Генеральный секретарь заверил президента Муна в поддержке Организацией Объединенных Наций его усилий", — говорится в сообщении пресс-офиса главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь высоко оценил важные взятые на себя в ходе последнего межкорейского саммита обязательства и участие президента Муна в этом процессе", — добавляется в сообщении.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил с 18 по 20 сентября КНДР, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына и это предложение было принято.