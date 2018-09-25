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США разглядели в Китае врага. И наказывают за связи с русскими

(обновлено: 08:08 25.09.2018)
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© AP Photo / Andy WongЖители Пекина на фоне стены с изображением небоскребов китайской столицыЖители Пекина на фоне стены с изображением небоскребов китайской столицы
© AP Photo / Andy Wong

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. США усиливают давление на Китай — помимо очередного увеличения пошлин, Вашингтон планирует предъявить Пекину политические обвинения. Речь идет о якобы раскрытых американцами планах вмешательства в предвыборную кампанию и кибератак на критически важные инфраструктурные объекты. Сам Дональд Трамп намерен сохранить хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы иметь возможность вернуться к переговорам. Во что выльется напряжение между двумя государствами, разбиралось РИА Новости.

Китай угрожает американским выборам

Новая антикитайская кампания начнется в ближайшие несколько недель. По данным источников интернет-издания Axios, обвинения Пекину предъявит советник американского президента по торговой и промышленной политике Питер Наварро. "Не следует считать, что мы рассматриваем только Россию главным угрожающим фактором. Белый дом, Министерство юстиции, Пентагон и Министерство торговли собрали весомые доказательства враждебных действий Китая", — рассказали журналистам собеседники в администрации американского президента.

Будут приведены конкретные факты, подтверждающие "кражу Китаем американской интеллектуальной собственности". "Мы заявляем, что промышленная война, которую ведут против нас китайские власти, не останется без ответа", — предупредили высокопоставленные источники издания.

К сбору доказательств Белый дом привлек сотрудников Совета национальной безопасности, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в достоверности обвинений.

О намерениях Пекина вмешаться в предвыборную кампанию на прошлой неделе сообщил в твиттере Трамп. "Китай рассчитывает изменить результаты выборов, воздействуя на наших фермеров, скотоводов и промышленников. Но все эти люди поддерживают меня и понимают, что китайские власти много лет вели торговлю с США лишь в пользу своей страны. Мои сторонники знают, что я могу положить этому конец", — заявил он.

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
США хотят обвинить Китай во "враждебных действиях", пишут СМИ

В Пекине называли эти обвинения противоречивыми и бездоказательными. А действия Вашингтона — угрожающими всей системе международных отношений.

Свободная торговля vs "нечистоплотная конкуренция"

Если политические обвинения американцев пока в стадии разработки, то новые меры экономического давления уже вступили в силу. Обложены десятипроцентной таможенной пошлиной китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. С нового года тарифы вырастут до 25 процентов — и это не предел. Трамп пообещал пересмотреть пошлины еще на товары стоимостью 267 миллиардов долларов. Американцы объясняют это торговым дисбалансом не в пользу США.

Трамп считает, что ужесточение мер позволит "достичь свободной торговли без пошлин и субсидий с обеих сторон". Перед каждым увеличением тарифов он заявляет, что через какое-то время Вашингтон и Пекин заключат сделку: "Мы дали ясно понять, какие изменения необходимы, мы дали Китаю возможность вести себя с нами честнее".

И в Пекине наконец лопнуло терпение. Китайские власти заявили, что отказываются от переговоров с американцами, пока те не откажутся от тактики давления и запугивания. Более того, Китай тоже повысил пошлины на американские товары общей стоимостью 60 миллиардов долларов. "США серьезно искажают факты о торгово-экономических отношениях. От свободной торговли Вашингтон перешел к так называемой паритетной торговле. Эта концепция не соответствует принципам взаимного благоприятствования и взаимной выгоды ВТО", — заявил Госсовет КНР.

Скульптура дракона в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Китае осудили продвигаемый США принцип "паритетной торговли"

Китайцы потребовали от американцев отменить санкции за сотрудничество в военной сфере с Россией. Представитель МИД КНР Гэн Шуан отметил, что закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) не имеет никакого отношения к российско-китайским договоренностям. Речь идет о санкциях, которые на прошлой неделе Вашингтон наложил на отдел вооружений Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу. Персональные ограничения американцы объяснили закупкой в обход санкций российских истребителей компании "Сухой" и нескольких зенитно-ракетных систем С-400.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал эти действия Вашингтона нечистоплотной конкуренцией. "Мы делаем выводы из этой ситуации, мы делаем все необходимое, чтобы не зависеть от тех стран, которые так поступают в отношении своих международных партнеров", — подчеркнул министр.

© AP Photo / Andy WongСотрудники службы доставки сортируют посылки возле офисного здания в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Сотрудники службы доставки сортируют посылки возле офисного здания в Пекине

Запрос на новые правила

Опасения по поводу набирающей обороты торговой войны между Китаем и США выразил китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма. Он считает, что напряженность может сохраняться в течение ближайших двадцати лет. "Китайские компании очень быстро почувствуют на себе последствия торговых войн. Чтобы обойти торговые пошлины, многим придется перевести производство в другие страны", — отметил предприниматель.

Ужесточение таможенной политики Вашингтона продолжится даже после ухода Трампа с поста президента, полагает Ма. "Обе страны ведут борьбу за глобальное лидерство. Чтобы избежать обострения, нам нужны иные правила торговли. Начать необходимо с обновления норм Всемирной торговой организации", — говорит он.

Мнения опрошенных РИА Новости экспертов о том, как долго продлится экономическое противостояние двух государств, разделились. Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Петр Мозиас уверен, что политический истеблишмент США понимает нерациональность действий главы Белого дома, но торговая война не прекратится, пока Трамп у власти.

Флаги США и КНР. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Китай отменил торговые переговоры с США, сообщили СМИ

"Объяснения Белого дома, что увеличение пошлин — это ответ на торговый дисбаланс между странами, неубедительны. У американцев дисбаланс и с другими странами. Однако экономика США даже при таком положении чувствует себя прекрасно, и далеко не пошлины повлияли на это. Открытость к сотрудничеству — вот главный фактор успеха", — поясняет Мозиас.

С этой точкой зрения не согласен руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. Он не считает, что дело только в политике Дональда Трампа. "Острота проблемы внешнеторгового дефицита не позволит США снизить давление на Китай, даже если Трамп не останется на второй срок. Сейчас этот дефицит достигает 200 миллиардов долларов. Увеличив пошлины, от такого в одночасье не избавишься. Это понимают в политическом и экономическом истеблишменте".

Госсекретарь США Майк Помпео
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Эксперт объяснил, что не устраивает США в России и Китае

Вита Спивак, координатор программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского центра Карнеги, согласна с тем, что претензии к Китаю не исчезнут с уходом Трампа. "Демократы и республиканцы, малый и крупный бизнес, политический истеблишмент давно выражали недовольство торговыми отношениями с Пекином. Китайцы нарушали права интеллектуальной собственности, американцам не нравился курс валют, закрытость китайского рынка для зарубежных инвестиций. Новый глава Белого дома просто озвучил эти проблемы", — говорит она.

При этом эксперт усомнилась в правильности методов торговой войны, избранных Трампом. Она тоже полагает, что дефицит торгового баланса еще не означает проблем для экономики США. "Но президент США мыслит, как бухгалтер, для которого важнее свести дебет с кредитом. Если какие-то цифры не сходятся, он ищет виноватых, чтобы все показатели отчетов были в норме", — рассуждает Спивак.

А политические обвинения она связывает с трендом на алармизм и поиск внешних врагов. "Это укладывается во внутриполитическую повестку, и американцы продолжат этим заниматься", — считает эксперт.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп подписывает президентский меморандум, устанавливающий тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп подписывает президентский меморандум, устанавливающий тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018

Российское яблоко раздора

По поводу влияния торговой войны Вашингтона с Пекином на Россию мнения тоже разделились. Островский оценивает его как минимальное. "Объем торговли России и США небольшой, не превышает 20 миллиардов долларов. С Китаем — около 86 миллиардов долларов, но и это не так много", — говорит он.

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Помпео счел Китай большей угрозой для США, чем Россию

Вита Спивак полагает, что эффект для России был незначительным, пока американцы не ввели санкции против Центрального военного совета Китая за сотрудничество с Москвой. "Китай — крупнейший покупатель российских вооружений. Вашингтон этими санкциями пытается через китайцев давить на Москву. В этой ситуации Пекину сложно расставлять приоритеты. С одной стороны, американский рынок для Китая важнее российского. С другой, отношения с США сейчас настолько обострены, что китайские власти вряд ли прогнутся под американские санкции", — отмечает она.

И хотя Пекин публично выступал против антироссийских мер, китайский бизнес опасался сотрудничать с компаниями, находящимися под санкциями, напоминает эксперт. Ведь Китай беспокоят не только рестрикции США, но и нестабильность российской валюты.

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