Посол Пакистана в России заявил об укреплении отношений между ВС двух стран

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отношения между вооруженными силами Пакистана и России продолжат укрепляться, заявил посол Пакистана в Москве Кази Халилулла.

"В последние годы взаимодействие между вооруженными силами Пакистана и России усилилось. Это взаимодействие включает двусторонние визиты на высоком уровне, совместные военные учения, визиты военно-морских судов, а также покупку военной техники… Мы уверены, что существующие отношения между вооруженными силами Пакистана и России будут укрепляться в дальнейшем", — сказал пакистанский посол.

Он отметил, что Пакистан и Россия поддерживают тесное и дружественное взаимодействие.

"Народ и правительство Пакистана придают большое значение отношениям с народом и правительством Российской Федерации", — добавил он. Посол отметил, что обе страны также имеют тесное сотрудничество в области энергетики.