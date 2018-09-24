Глава Фландрии назвал регионы, которым в большей степени угрожает Brexit

БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Brexit в большей степени угрожает Ирландии и бельгийской Фландрии, заявил в понедельник глава регионального правительства Геерт Буржуа.
"После Ирландии больше других пострадает Фландрия", — сказал Буржуа, выступая в парламенте самого населенного и экономически развитого региона Бельгии.
Согласно исследованию Католического университета Левена, Brexit без соглашения с ЕС об условиях выхода из общего рынка и таможенного союза может стоить Фландрии 28 тысяч рабочих мест. В этой связи глава регионального правительства считает необходимым, чтобы фламандские компании были готовы к такой ситуации и переориентировали бизнес на новые рынки.
По мнению Deloitte, бельгийским предприятиям следует "готовиться к худшему уже сейчас". Великобритания входит в пятерку ведущих экономических партнеров Бельгии. На долю Соединенного Королевства приходится около 32 миллиардов евро бельгийского экспорта, или до 9% от суммарного объема поставок продукции за рубеж. В основном это автомобили, продукция химической и фармацевтической промышленности, продукты, напитки, текстиль, синтетические материалы и ручная механическая техника.