Глава Фландрии назвал регионы, которым в большей степени угрожает Brexit

БРЮССЕЛЬ, 24 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Brexit в большей степени угрожает Ирландии и бельгийской Фландрии, заявил в понедельник глава регионального правительства Геерт Буржуа.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.

"После Ирландии больше других пострадает Фландрия", — сказал Буржуа, выступая в парламенте самого населенного и экономически развитого региона Бельгии.

Согласно исследованию Католического университета Левена, Brexit без соглашения с ЕС об условиях выхода из общего рынка и таможенного союза может стоить Фландрии 28 тысяч рабочих мест. В этой связи глава регионального правительства считает необходимым, чтобы фламандские компании были готовы к такой ситуации и переориентировали бизнес на новые рынки.

По оценке международной консалтинговой компании Deloitte, Бельгия после Германии, Франции и Нидерландов входит в четверку стран-членов Евросоюза, для которых предстоящий выход Великобритании из сообщества может наиболее неблагоприятным образом сказаться в экономическом плане. Последствия, главным образом, будут ощущаться во Фландрии, на долю которой приходится 80% бельгийского экспорта в Великобританию.

По мнению Deloitte, бельгийским предприятиям следует "готовиться к худшему уже сейчас". Великобритания входит в пятерку ведущих экономических партнеров Бельгии. На долю Соединенного Королевства приходится около 32 миллиардов евро бельгийского экспорта, или до 9% от суммарного объема поставок продукции за рубеж. В основном это автомобили, продукция химической и фармацевтической промышленности, продукты, напитки, текстиль, синтетические материалы и ручная механическая техника.