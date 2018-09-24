СМИ сообщили о прибытии в Мариуполь кораблей ВМС Украины

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Украинское поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", прошедшие под арками Крымского моста по Керченскому проливу, прибыли в Мариуполь, сообщило в понедельник интернет-издание "Украинский милитаристский портал".

"Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" пришли в Мариуполь, вместе с ними пришли два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны", — сообщает портал.

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter, что корабли вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Мост через Керченский пролив, который соединил Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров.