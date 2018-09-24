Стало известно, о чем Трамп будет говорить на Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН во вторник затронет вопрос суверенитета государств, заявил на пресс-конференции на полях ООН советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Он объяснит свои взгляды на суверенитет", — сказал Болтон, комментируя речь Трампа. По его словам, это постоянная тема выступлений президента.

Трамп уже говорил о суверенитете на прошлой Генассамблее в сентябре 2017 года. По словам Трампа, он видит мир как совокупность суверенных государств, каждое из которых имеет право преследовать собственные интересы, а он, Трамп, будет прежде всего руководствоваться интересами США. Несмотря на то что эти представления входят в противоречие с принятой в Вашингтоне концепцией американской исключительности, Трамп не стал отказываться от идеи доминирования США в мировой политике и односторонних действий Америки в собственных интересах.