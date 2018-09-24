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США сертифицировали Ту-214 для полетов по "Открытому небу"

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© Flickr / José Luis Celada EubaСамолет Ту-214. Архивное фотоСамолет Ту-214. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США сертифицировали российский Ту-214 для полетов в рамках Договора по открытому небу в понедельник в Вене, сообщил РИА Новости представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

Самолет наблюдения США Boeing OC-135B Open Skies
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies - RAF Mildenhall Feb 2010
Эксперт о ситуации с Договором по открытому небу: уровень доверия снижается
"США сегодня подписали отчет о сертификации по российскому самолету Ту-214 для "Открытого неба" на полях заседания консультативной комиссии по "Открытому небу" в Вене", — сказал он.

Ранее сообщалось, что США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба без объяснения причины. Однако затем госдепартамет заявил, что для одобрения новой камеры им потребовалось время для дополнительных консультаций со специалистами.

В рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060. Всего в освидетельствовании приняли участие 72 эксперта из 23 государств-участников договора, которые подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214ОН требованиям и ограничениям договора.

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
"С Россией так нельзя". Эксперт об ограничениях для США по ДОН
В течение десяти дней для иностранных специалистов на авиабазе Кубинка были проведены наземные показы самолета наблюдения и размещенного на нем оборудования, встречи с конструкторами самолета и разработчиками аппаратуры наблюдения.

Тестовые полеты были выполнены на аэродроме Таганрог 6 и 7 сентября. Обработка полученных цифровых изображений была выполнена в лаборатории аэродрома Кубинка и позволила иностранным экспертам убедиться, что четыре конфигурации высот применения цифровой камеры OSDCAM4060 отвечают требованиям договора по разрешающей способности на местности.

Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Мнение: действия США в отношении договора по открытому небу настораживают
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.

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