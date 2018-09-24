США сертифицировали Ту-214 для полетов по "Открытому небу"

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. США сертифицировали российский Ту-214 для полетов в рамках Договора по открытому небу в понедельник в Вене, сообщил РИА Новости представитель министерства обороны США Эрик Пахон.
Ранее сообщалось, что США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору открытого неба без объяснения причины. Однако затем госдепартамет заявил, что для одобрения новой камеры им потребовалось время для дополнительных консультаций со специалистами.
В рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060. Всего в освидетельствовании приняли участие 72 эксперта из 23 государств-участников договора, которые подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214ОН требованиям и ограничениям договора.
Тестовые полеты были выполнены на аэродроме Таганрог 6 и 7 сентября. Обработка полученных цифровых изображений была выполнена в лаборатории аэродрома Кубинка и позволила иностранным экспертам убедиться, что четыре конфигурации высот применения цифровой камеры OSDCAM4060 отвечают требованиям договора по разрешающей способности на местности.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия. Как правило, полеты России и стран НАТО проводятся на взаимной основе.