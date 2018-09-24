Brexit без сделки может прервать автобусное и авиасообщение Британии с ЕС

ЛОНДОН, 24 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем о формате дальнейших отношений может привести к остановке автобусного и авиасообщения между Соединенным Королевством и Европой, говорится в британских правительственных документах.

В понедельник канцелярия британского премьера опубликовала очередной пакет технических рекомендаций для бизнеса и граждан на случай, если соглашение по условиям Brexit с ЕС не будет достигнуто. В новом пакете 24 документа, они касаются транспортной сферы, ветеринарии и правил маркировки продуктов питания. Первый пакет рекомендаций, состоящий из 24 документов, правительство опубликовало 13 сентября.

"Если Британия покинет ЕС в марте 2019 года без соглашения, обладающие лицензиями авиакомпании Британии и Евросоюза утратят автоматическое право осуществлять рейсы между Великобританией и Евросоюзом… Авиакомпаниям будет необходимо получать разрешения на полеты между странами в индивидуальном порядке", — говорится в полученном РИА Новости документе.

После Brexit и при отсутствии соглашения выданные авиакомпаниям лицензии ЕС автоматически перестанут действовать в Британии. Вместе с тем, правительство отмечает, что рассчитывает договориться с Брюсселем по этому вопросу и не допустить остановки авиасообщения. Также правительство обещает разрешить европейским авиакомпаниям летать в Британию при негативном сценарии Brexit, однако такое решение будет зависеть от ЕС — Брюссель должен будет пойти на аналогичные зеркальные шаги в отношении британских авиакомпаний.

"Никто не заинтересован в том, чтобы ЕС и Британия ограничивали перечень пунктов назначения для полетов. Но если такие разрешения не будут даны, следует ожидать нарушения сообщения по некоторым рейсам", — говорится в документе.

Такие же проблемы ждут и сектор международных автобусных перевозок.

"Британские компании-обладатели лицензий на автобусные перевозки больше не могут ожидать автоматического признания Евросоюзом выданных Британией лицензий. Страны ЕС могут сделать выбор и признать британские лицензии, что сохранит пассажиропоток, однако это не гарантировано", — отмечается в пакете рекомендаций.

Согласно документам, Британия также выйдет из международного соглашения, регулирующего автобусные перевозки в Европе. Правительство заявляет, что Лондон хотел бы вновь присоединиться к соглашению в качестве независимого члена.

Тем, кто отправляется в ЕС на собственном автомобиле, предстоит приобрести специальный международный страховой полис. В настоящее время большинство страховых полисов позволяют ездить на личном автомобиле из Британии по странам ЕС без покупки дополнительной страховки.

"Британским водителям будет необходимо иметь международный страховой сертификат, выпускаемый специальными компаниями, известный как Green Card. Этот сертификат подтверждает страхование автомобиля по время движения по странам ЕС. Он будет необходим в случае выхода из ЕС без "сделки"… Сам сертификат бесплатный, однако стоимость его производства и распространения может стать причиной небольшого повышения стоимости услуг (страховых компаний)", — отмечается в рекомендациях.

Проблемы ждут британских владельцев домашних животных, которые проводят выходные и отпуска в Европе. В случае Brexit без соглашения им придется готовиться к путешествию как минимум за четыре месяца.

"Владельцы должны иметь подтверждения надлежащей вакцинации домашних животных, пройти специальное исследование и получить ветеринарный сертификат… По прибытии в ЕС владельцы животных должны будут сообщить о приезде в специальные пункты", — отмечается в пакете документов.

При негативном сценарии Brexit пострадают британские производители минеральной воды и фермеры, занимающиеся животноводством: им будет необходимо пройти сертификацию по правилам ЕС заново. Без надлежащего сертификата продавать свою продукцию в ЕС они не смогут.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.