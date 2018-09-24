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Brexit без сделки может прервать автобусное и авиасообщение Британии с ЕС

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (535)
(обновлено: 20:01 24.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЛондон, архивное фотоЛондон, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛОНДОН, 24 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем о формате дальнейших отношений может привести к остановке автобусного и авиасообщения между Соединенным Королевством и Европой, говорится в британских правительственных документах.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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В понедельник канцелярия британского премьера опубликовала очередной пакет технических рекомендаций для бизнеса и граждан на случай, если соглашение по условиям Brexit с ЕС не будет достигнуто. В новом пакете 24 документа, они касаются транспортной сферы, ветеринарии и правил маркировки продуктов питания. Первый пакет рекомендаций, состоящий из 24 документов, правительство опубликовало 13 сентября.

"Если Британия покинет ЕС в марте 2019 года без соглашения, обладающие лицензиями авиакомпании Британии и Евросоюза утратят автоматическое право осуществлять рейсы между Великобританией и Евросоюзом… Авиакомпаниям будет необходимо получать разрешения на полеты между странами в индивидуальном порядке", — говорится в полученном РИА Новости документе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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После Brexit и при отсутствии соглашения выданные авиакомпаниям лицензии ЕС автоматически перестанут действовать в Британии. Вместе с тем, правительство отмечает, что рассчитывает договориться с Брюсселем по этому вопросу и не допустить остановки авиасообщения. Также правительство обещает разрешить европейским авиакомпаниям летать в Британию при негативном сценарии Brexit, однако такое решение будет зависеть от ЕС — Брюссель должен будет пойти на аналогичные зеркальные шаги в отношении британских авиакомпаний.

"Никто не заинтересован в том, чтобы ЕС и Британия ограничивали перечень пунктов назначения для полетов. Но если такие разрешения не будут даны, следует ожидать нарушения сообщения по некоторым рейсам", — говорится в документе.

Такие же проблемы ждут и сектор международных автобусных перевозок.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав стран-членов ЕС в Зальцбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Британские компании-обладатели лицензий на автобусные перевозки больше не могут ожидать автоматического признания Евросоюзом выданных Британией лицензий. Страны ЕС могут сделать выбор и признать британские лицензии, что сохранит пассажиропоток, однако это не гарантировано", — отмечается в пакете рекомендаций.

Согласно документам, Британия также выйдет из международного соглашения, регулирующего автобусные перевозки в Европе. Правительство заявляет, что Лондон хотел бы вновь присоединиться к соглашению в качестве независимого члена.

Тем, кто отправляется в ЕС на собственном автомобиле, предстоит приобрести специальный международный страховой полис. В настоящее время большинство страховых полисов позволяют ездить на личном автомобиле из Британии по странам ЕС без покупки дополнительной страховки.

Президент Франции Эммануэль Макрон на неформальной встрече глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Британским водителям будет необходимо иметь международный страховой сертификат, выпускаемый специальными компаниями, известный как Green Card. Этот сертификат подтверждает страхование автомобиля по время движения по странам ЕС. Он будет необходим в случае выхода из ЕС без "сделки"… Сам сертификат бесплатный, однако стоимость его производства и распространения может стать причиной небольшого повышения стоимости услуг (страховых компаний)", — отмечается в рекомендациях.

Проблемы ждут британских владельцев домашних животных, которые проводят выходные и отпуска в Европе. В случае Brexit без соглашения им придется готовиться к путешествию как минимум за четыре месяца.

"Владельцы должны иметь подтверждения надлежащей вакцинации домашних животных, пройти специальное исследование и получить ветеринарный сертификат… По прибытии в ЕС владельцы животных должны будут сообщить о приезде в специальные пункты", — отмечается в пакете документов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на неформальной встрече глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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При негативном сценарии Brexit пострадают британские производители минеральной воды и фермеры, занимающиеся животноводством: им будет необходимо пройти сертификацию по правилам ЕС заново. Без надлежащего сертификата продавать свою продукцию в ЕС они не смогут.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.

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