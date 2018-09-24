Brexit без сделки может прервать автобусное и авиасообщение Британии с ЕС

ЛОНДОН, 24 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Выход Великобритании из состава Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем о формате дальнейших отношений может привести к остановке автобусного и авиасообщения между Соединенным Королевством и Европой, говорится в британских правительственных документах.
"Если Британия покинет ЕС в марте 2019 года без соглашения, обладающие лицензиями авиакомпании Британии и Евросоюза утратят автоматическое право осуществлять рейсы между Великобританией и Евросоюзом… Авиакомпаниям будет необходимо получать разрешения на полеты между странами в индивидуальном порядке", — говорится в полученном РИА Новости документе.
"Никто не заинтересован в том, чтобы ЕС и Британия ограничивали перечень пунктов назначения для полетов. Но если такие разрешения не будут даны, следует ожидать нарушения сообщения по некоторым рейсам", — говорится в документе.
Такие же проблемы ждут и сектор международных автобусных перевозок.
Согласно документам, Британия также выйдет из международного соглашения, регулирующего автобусные перевозки в Европе. Правительство заявляет, что Лондон хотел бы вновь присоединиться к соглашению в качестве независимого члена.
Тем, кто отправляется в ЕС на собственном автомобиле, предстоит приобрести специальный международный страховой полис. В настоящее время большинство страховых полисов позволяют ездить на личном автомобиле из Британии по странам ЕС без покупки дополнительной страховки.
Проблемы ждут британских владельцев домашних животных, которые проводят выходные и отпуска в Европе. В случае Brexit без соглашения им придется готовиться к путешествию как минимум за четыре месяца.
"Владельцы должны иметь подтверждения надлежащей вакцинации домашних животных, пройти специальное исследование и получить ветеринарный сертификат… По прибытии в ЕС владельцы животных должны будут сообщить о приезде в специальные пункты", — отмечается в пакете документов.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.