Помпео и Хейли ничего не слышали о предложениях отстранить Трампа от власти

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и постпред при ООН Никки Хейли заявили, что ничего не слышали о предложениях отстранить президента Дональда Трампа от власти.

"Я никогда не присутствовала в Белом доме при подобном разговоре, я не знаю также о том, чтобы кто-либо из администрации говорил о чем-то подобном. Это совершенно абсурдно", — заявила Хейли на пресс-конференции в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Хейли входит в кабинет под руководством Трампа в ранге министра.

"Я тоже работал в администрации с самого начала, но со мной никто не обсуждал ничего относительно 25-й поправки", — добавил Помпео.

Ранее газета New York Times сообщила, что первый заместитель генпрокурора — министра юстиции США Род Розенстайн предлагал коллегам скрытно записать слова Трампа и, сославшись на хаос в Белом доме, отстранить затем президента от власти в соответствии с Двадцать пятой поправкой к Конституции США о недееспособности президента. В понедельник появились сообщения, что Розенстайн может уйти в отставку или же будет уволен. Розенстайн заявил, что не считает, что Трампа необходимо отстранить от власти.