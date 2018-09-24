Помпео анонсировал подготовку саммита между лидерами США и КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посетит Пхеньян для подготовки саммита между лидерами США и КНДР.

Помпео выразил уверенность, что второй саммит пройдет "довольно скоро". "Я ожидаю, что поеду в Пхеньян для того, чтобы провести заключительную подготовку ко второй встрече между двумя лидерами", — сказал он на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Госсекретарь добавил, что его поездка состоится до конца года.