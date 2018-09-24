В МИД Польши рассказали о затратах на инфраструктуру для базы США в стране

ВАШИНГТОН, 24 сен — РИА Новости. Инвестиции в строительство инфраструктуры для размещения в Польше американской военной базы могут превысить 2 миллиарда долларов, заявил в понедельник РИА Новости глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Если будет больше (2 миллиардов долларов — ред.), это возможно, мы должны сделать расчеты в зависимости от того, сколько подразделений, где, что уже готово, что мы должны профинансировать. Я не знаю, может, мосты, может, дороги, может, здания", — сказал он на полях Форума Центра анализа европейской политики. Он признал, что для бюджета страны это существенная сумма, однако отметил, что Варшава готова инвестировать.

"По сравнению с бюджетом Пентагона это, может, и не так много, но думаю если посмотреть на разницу цен, то вы можете получить гораздо больше за эти деньги, чем в Западной Европе или в США. В целом, да, мы хотели бы сделать так, чтобы американские военный чувствовали себя комфортно на польской территории, и мы готовы инвестировать в инфраструктуру", — добавил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что США пока обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды и миллиарды долларов". Дуда вновь напомнил, что Варшава надеется на создание постоянной военной базы в Польше и даже предложил ее название: Fort Trump ("Форт Трамп"). Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке.