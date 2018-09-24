Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР, заявил Помпео

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не намерен ослаблять давление на КНДР, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, встреча Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном дала позитивные результаты. "Однако президент остается решительно настроен относительно того, что сейчас не время ослаблять давление", — сказал Помпео.

Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел в Сингапуре 12 июня. По его итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее, в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся назначить вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына.